Макдэвид стал вторым игроком за последние 26 лет, который сделал 10 голевых передач в одной серии

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:0.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

Всего в серии первого раунда центрфорвард сделал 10 голевых передач. За последние 26 лет только один человек делал больше ассистов в одной серии — нападающий Хенрик Седин из «Ванкувера» в 2011 году в серии против «Сан-Хосе».

В истории «Ойлерз» такое достижение покорялось ранее трем хоккеистам: Уэйн Гретцки (4 раза), Пол Коффи (1) и Марк Мессье (1).