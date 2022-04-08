Защитник «Нэшвилла» Йоси установил новый рекорд клуба по очкам за сезон

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой» (3:2).

Таким образом, у 31-летнего швейцарца стало 87 (19+68) очков в 68 встречах сезона-2021/22.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, защитник установил новый рекорд «Нэшвилла» по очкам за сезон, превзойдя достижение нападающего Пола Карии (85 очков в 82 играх в сезоне-2005/06).

Отмечается, что текущие 87 очков Йоси — лучший результат для защитников в XXI веке. Последним защитником с трехзначным числом очков за сезон в лиге был бывший игрок «Рейнджерс» Брайан Лич (102 очка в 80 играх в сезоне-1991/92).