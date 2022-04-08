«Рейнджерс» и «Питтсбург» устроили массовую драку. Видео

После финальной сирены в матче между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (3:0) произошла массовая драка. Встреча прошла на «Мэдисон Сквер Гардена» в Нью-Йорке.

Сразу несколько игроков сцепились друг с другом у борта.

Напомним, что в конце третьего периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу.

Одну из шайб в этой встрече забросил россиянин Артемий Панарин. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков.