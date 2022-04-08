«Рейнджерс» и «Питтсбург» устроили массовую драку. Видео
После финальной сирены в матче между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (3:0) произошла массовая драка. Встреча прошла на «Мэдисон Сквер Гардена» в Нью-Йорке.
Сразу несколько игроков сцепились друг с другом у борта.
Напомним, что в конце третьего периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу.
Одну из шайб в этой встрече забросил россиянин Артемий Панарин. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|46
|25
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|72
|26
|46
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|2 : 3
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|4 : 7
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|1 : 4
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 0
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|3 : 4 ОТ
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|0 : 2
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 5
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
Новости