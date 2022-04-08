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Сегодня, 01:00

НХЛ, расписание и результаты 8 апреля: «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» начнется в 02:00
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

8 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

8 апреля, четверг (время — московское)
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия»
02:00

«Рейнджерс» — «Питтсбург»
02:00

«Нью-Джерси» — «Монреаль»
02:00

«Оттава» — «Нэшвил»
02:00

«Каролина» — «Баффало»
02:30

«Чикаго» — «Сиэтл»
03:30

«Даллас» — «Торонто»
03:30

«Аризона» — «Ванкувер»
05:00

«Сан-Хосе» — «Калгари»
05:30

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
05:30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 - : -
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 - : -
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 - : -
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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