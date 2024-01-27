Защитник Любушкин рассказал, как играл со сломанной ногой

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» раскрыл подробности своей травмы, когда узнал о переломе только спустя время.

— Вы же как-то три недели играли со сломанной ногой. Что это было?

— Мне сделали рентген сразу во время игры. В меня попала шайба во втором периоде игры в Эдмонтоне, я ушел в раздевалку и не доиграл матч. На рентгене перелом сначала не был виден. Боль была — но такая, которую могу терпеть и играть, поэтому на следующую игру вышел. Так и выходил на лед три или четыре матча до того момента, когда почувствовал: все, больше не могу кататься. Выхожу на раскатку — и не могу. Каждое движение отдается такой болью, которую терпеть, толкаться ногой невозможно. Если бы мог — продолжал бы.

Подъехал к тренеру, объясняю ситуацию. Он: «Конечно, иди к докторам». Они отправили меня на повторное обследование, которое показало, что нога сломана. Бывает такое. Сначала я был удивлен, что перелом не обнаружили на первом рентгене, но потом поговорил с моим близким другом, хорошим доктором. Он рассказал, что реально бывают случаи, когда в момент травмы на рентгене ничего не видно. То ли отек такой, то ли еще что-то. А вот через три-четыре дня все очевидно, и таких случаев много.