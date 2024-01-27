«Колорадо» подписал 39-летнего Паризе до конца сезона-2023/24

«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Заком Паризе до конца сезона-2023/24.

Зарплата 39-летнего игрока составит 825 тысяч долларов.

Перед началом сезона американец заявил, что намерен провести время с семьей, но не объявлял о завершении карьеры. Паризе провел в НХЛ 18 сезонов, выступая за «Нью-Джерси», «Миннесоту» и «Айлендерс».

В сезоне-2022/23 форвард сыграл за «Айлендерс» 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка. В плей-офф хоккеист провел 6 игр и не набрал результативных баллов.