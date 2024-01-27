Защитник «Анахайма» Любушкин — об отказе от акции ЛГБТ: «Американский священник сказал, что я правильно сделал»
Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему отказался надевать радужную майку на раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.
— Как и Иван Проворов, вы отказались выходить на раскатку перед одной из игр «Баффало» в радужном свитере — просто ваш случай имел меньше резонанса, поскольку защитник «Филадельфии» был первым. Правду ли писали в американских СМИ, что вы объяснили свой поступок введенным в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ?
— Я ни на что не ссылался, журналисты это сами написали. В клубе постарались отгородить меня от лишних вопросов на эту тему, и я ни с одним репортером об этом не разговаривал. В команде меня спросили: «Как тебе лучше?» — «Мне лучше, чтобы меня никто не трогал».
А объяснялось мое решение только внутренним убеждением, что этого делать не хочу. В частности, потому, что у меня маленькие дети, и я хочу воспитать их так же, как мои родители воспитывали меня. Не могу и не хочу объяснять своим детям, почему я надел эту радужную майку. Поэтому и не сделал этого, и считаю такой шаг правильным. Таковы мои убеждения. Я, взрослый человек, могу разобраться в своей голове, что правильно, а что — нет. Маленькие дети — нет. Для них норма — то, что они видят. Для меня — нет.
— На детей эта история как-то срикошетила? Кто-то им об этом говорил, они задавали какие-то вопросы?
— Никак. Все это их обошло стороной. Они воспитываются в хороших семейных традициях и знают, что хорошо, а что плохо.
— В прессе, внутри клуба никто на вас за это не накатывал?
— Вообще никто. К тому же у меня есть свои религиозные убеждения, я достаточно верующий человек. У нас в «Баффало» при команде был американский священник — не православный, конечно, но в любом случае христианский. Приходил к нам — и общался с теми, кто этого хотел. Очень хороший человек. Мой английский не позволял глубоко разговаривать с ним по каким-то вопросам, связанным с верой, точно доносить ему свои мысли. Но мы затрагивали эту тему радужных маек, и он сказал, что у меня правильная позиция.
— А этот священник, что, прямо в клубе работает?
— Нет, зарплату в «Сэйбрз» он точно не получал. Но у многих команд НХЛ есть свои священники. Ты пишешь ему: «Давай встретимся, поговорим». Или кофе попьем, мне надо что-то обсудить. И он приезжает. Клуб нашел человека, который становится для желающих игроков духовным наставником. Естественно, это не обязательно, а общаются с ним только те, кому это нужно.
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|18
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|И
|В
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|О
|1
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|49
|32
|17
|67
|2
|Виннипег
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|30
|16
|65
|3
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|Нэшвилл
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|52
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|23
|24
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|В
|П
|О
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|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
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Рейнджерс – Вегас
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Питтсбург – Флорида
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Колорадо – Лос-Анджелес
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Сиэтл – Сент-Луис
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Филадельфия – Бостон
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Даллас – Вашингтон
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|И
|О
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
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|84
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Никита Кучеров
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|83
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Давид Пастрняк
Бостон
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Остон Мэттьюс
Торонто
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|39
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Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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|32
|И
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|1
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