Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему отказался надевать радужную майку на раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.

— Как и Иван Проворов, вы отказались выходить на раскатку перед одной из игр «Баффало» в радужном свитере — просто ваш случай имел меньше резонанса, поскольку защитник «Филадельфии» был первым. Правду ли писали в американских СМИ, что вы объяснили свой поступок введенным в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ?

— Я ни на что не ссылался, журналисты это сами написали. В клубе постарались отгородить меня от лишних вопросов на эту тему, и я ни с одним репортером об этом не разговаривал. В команде меня спросили: «Как тебе лучше?» — «Мне лучше, чтобы меня никто не трогал».

А объяснялось мое решение только внутренним убеждением, что этого делать не хочу. В частности, потому, что у меня маленькие дети, и я хочу воспитать их так же, как мои родители воспитывали меня. Не могу и не хочу объяснять своим детям, почему я надел эту радужную майку. Поэтому и не сделал этого, и считаю такой шаг правильным. Таковы мои убеждения. Я, взрослый человек, могу разобраться в своей голове, что правильно, а что — нет. Маленькие дети — нет. Для них норма — то, что они видят. Для меня — нет.

— На детей эта история как-то срикошетила? Кто-то им об этом говорил, они задавали какие-то вопросы?

— Никак. Все это их обошло стороной. Они воспитываются в хороших семейных традициях и знают, что хорошо, а что плохо.

— В прессе, внутри клуба никто на вас за это не накатывал?

— Вообще никто. К тому же у меня есть свои религиозные убеждения, я достаточно верующий человек. У нас в «Баффало» при команде был американский священник — не православный, конечно, но в любом случае христианский. Приходил к нам — и общался с теми, кто этого хотел. Очень хороший человек. Мой английский не позволял глубоко разговаривать с ним по каким-то вопросам, связанным с верой, точно доносить ему свои мысли. Но мы затрагивали эту тему радужных маек, и он сказал, что у меня правильная позиция.

— А этот священник, что, прямо в клубе работает?

— Нет, зарплату в «Сэйбрз» он точно не получал. Но у многих команд НХЛ есть свои священники. Ты пишешь ему: «Давай встретимся, поговорим». Или кофе попьем, мне надо что-то обсудить. И он приезжает. Клуб нашел человека, который становится для желающих игроков духовным наставником. Естественно, это не обязательно, а общаются с ним только те, кому это нужно.