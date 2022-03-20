Защитник Линдхольм подписал контракт с «Бостоном» на 8 лет и 50 миллионов долларов

Защитник Хампус Линдхольм подписал новый контракт с «Бостоном». Соглашение рассчитано на восемь лет, сообщает сайт «Мишек».

Игрок заработает в общей сложности 50 миллионов долларов. Кэпхит договора — 6,5 миллиона.

#NHLBruins Agree To Terms With Hampus Lindholm On Eight-Year Extension: https://t.co/LHU6f6s0p6 — Boston Bruins (@NHLBruins) March 20, 2022

Накануне Линдхольм перешел в «Бостон» из «Анахайма» в результате обмена.

По текущему контракту зарплата Линдхольма составляет 5,2 миллиона долларов.

Он провел 582 матча в НХЛ (все — за «Дакс») и набрал 222 (57+165) очка при полезности «+74». В 55 матчах Кубка Стэнли добавил еще 21 (4+17) балл при полезности «+11».