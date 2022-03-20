Экблад пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НХЛ

Защитник «Флориды» Аарон Экблад не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, сообщает журналист Франк Сервалли.

Ожидается, что защитник успеет восстановиться к первому раунду плей-офф. Точные сроки восстановления игрока пока все еще неизвестны. Врачи ждут, когда спадет отек травмированного колена, после чего игроку предстоит углубленное обследование.

Экблад получил травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).

На второй минуте встречи защитник «Пантерз» получил повреждение правой ноги после столкновения с партнером по команде Александром Барковым и защитником «Дакс» Кэмом Фаулером. 26-летний канадец не смог самостоятельно покинуть лед — ему на помощь пришли сотрудники клуба.

В текущем сезоне Экблад провел 61 матч, в которых набрал 57 (15+42) очков.