«Сан-Хосе» не собирается обменивать Барабанова

Несколько клубов НХЛ интересовались нападающим «Сан-Хосе» Александром Барабановым. Однако «Сан-Хосе» не хочет обменивать игрока и хочет сохранить права на него, сообщает журналист Давид Паньотта.

При этом переговоры о продлении соглашения пока не начинались.

Контракт 27-летнего Барабанова с кэпхитом в 1 миллион долларов действует до лета. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне вингер провел 53 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «минус 1».