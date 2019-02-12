Задоров - о драфте: "Генменеджер "Коламбуса" впрямую спросил, сколько водки могу выпить"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" рассказал, что генеральный менеджер "Коламбуса" спрашивал на драфте, сколько он может выпить водки. Он также добавил, что рассчитывал быть в первой десятке, а его выбрали только 16-м.

– Вы надеялись быть в первой десятке драфта, а выбрали вас только 16-м. Это из-за "русского фактора" – ведь тогда, в 2013 году, из-за щедрых зарплат в КХЛ высоко драфтовать русских еще боялись как огня?

– Думаю, да. По крайней мере, 11-м я точно должен был уходить.

– Перед драфтом, я читал, кто-то из генменеджеров спрашивал вас о водке. Это кто же?

– Финн, генеральный менеджер "Коламбуса" (Ярмо Кекяляйнен, – Прим. И.Р.). Впрямую спросил, сколько водки могу выпить. Я растерялся, не знал, что ответить. Похоже, он знает русских игроков (смеется).

– А кто спрашивал, не вернетесь ли при случае в КХЛ?

– Все!

– Сами уверены, что в ближайшие десять с лишним лет этого не произойдет?

– Когда будет локаут – конечно, приеду. Но на все остальное время такого в голове нет. НХЛ – лучшая лига в мире, и ты хочешь здесь играть, сколько сможешь. Пока не выгонят. (Игорь Рабинер)

"Сытым русским из КХЛ в НХЛ тяжело. Не хватает терпения - уезжают в Россию". Огненное интервью Никиты Задорова