Нападающий «Нэшвилла» Форсберг, набравший 5 очков в матче с «Анахаймом», признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3) хоккеист набрал 5 очков (2+3).

Вторая звезда дня — вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот. Он сделал шатаут в первом матче после перехода в команду, отразив все 28 бросков «Вегаса» (3:0).

Третьей звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд с дублем в ворота «Монреаля» (3:2 ОТ).