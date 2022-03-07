В НХЛ впервые за 13 лет поменяли логотип плей-офф Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига 7 марта представила новый фирменный стиль и логотип розыгрыша Кубка Стэнли и финала плей-офф-2022.

The NHL unveiled a new logo and microsite for the Stanley Cup, one that embodies the Stanley Cup Playoffs and NHL championship. https://t.co/9MXHbxbrEN — NHL.com (@NHLdotcom) March 7, 2022

Новые стиль и логотип будут широко представлены на протяжении всего розыгрыша плей-офф, в том числе на аренах, льду, в игровых трансляциях, на различных товарах и в социальных сетях.

Отметим, что в НХЛ впервые за 13 лет поменяли логотип плей-офф Кубка Стэнли.