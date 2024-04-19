Фетисов — о Кучерове: «Красавчик! Один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон НХЛ-2023/24.

«Никиту надо поздравить. Он — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец! Думаю, партнеры счастливы играть с ним. Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Красавчик!» — сказал Фетисов «СЭ».

Для Кучерова это лучший сезон в НХЛ по набранным очкам. До этого он набирал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19 и также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

30-летний хоккеист стал четвертым действующим игроком НХЛ, кому удалось выиграть более одного «Арт Росс Трофи».