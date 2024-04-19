Канарейкин считает, что «Рейнджерс» пройдут «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Рейнджерс».

«Рейнджерс» являются безусловным фаворитом в этой паре. Они и по сезону показывали лучшие результаты. Считаю, что «Рейнджерс» пройдут «Вашингтон», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Первая игра в серии состоится 21 апреля в Нью-Йорке. Начало — в 22.00 мск.