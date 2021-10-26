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Фетисов: «Мы с Овечкиным вместе катались перед сезоном. Думаю, проведет его на самом высоком уровне»

11:34
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Двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:5).

«Ожидал такой старт от Александра. Да, думаю, что он проведет сезон на самом высоком уровне. Александр уехал очень хорошо настроенным. Готовился хорошо, мы вместе с ним катались. Думаю, на Олимпиаде тоже может также забивать, что для нас очень важно», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

36-летний россиянин заработал 12 очков (7+5) за 6 матчей в нынешнем сезоне НХЛ. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось 157 голов.

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Сергей Федоров все материалы автора
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