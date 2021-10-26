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Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года

12:20
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:5).

Таким образом, 36-летний россиянин набрал 12 (7+5) в шести встречах нынешнего сезона.

Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года. Тогда нападающий также набрал 12 очков в шести играх, забросив пять шайб и отдав семь голевых передач.

Теперь на счету Овечкина 737 шайб в карьере. Ему осталось четыре шайбы до Бретта Халла (741 шайба), занимающего 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Возглавляет список Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Дополнительная информация:

https://t.me/hockeybz/1534

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