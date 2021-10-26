Советник главного тренера сборной России отреагировал на дубль Овечкина в матче с «Оттавой»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:5).

«Хочется поздравить Александра! Каждый год от него ожидаем такого результата и желаем ему этого, переживаем за него. Будем надеяться, что Александр продолжит показывать такой результат весь сезон. Будем болеть за него и верить, что он нас порадует своими шайбами, удачами. Желаю здоровья и чтобы обошлось без травм. То, что он может, он делает», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

36-летний россиянин забросил свои 736-ю и 737-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Таким образом, ему осталось четыре шайбы до Бретта Халла (741 шайба), занимающего 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Возглавляет список Уэйн Гретцки (894 шайбы).