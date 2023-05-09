Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

На 12-й минуте при счете 1:1 вратарь «Голден Найтс» Лоран Броссуа получил травму после отраженного броска форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Вместо Броссуа на лед вышел Адин Хилл.

Ранее вратарь «Торонто» Илья Самсонов не смог из-за травмы продолжить встречу с «Флоридой» (2:3 ОТ).

Счет в серии 1-1.