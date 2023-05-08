Самсонов из-за травмы не вернется на лед в третьем матче серии с «Флоридой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов не вернется на лед в третьем матче серии с «Флоридой».

26-летний россиянин был заменен на 21-й минуте после того, как получил травму в столковении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном.

Вместо него вышел голкипер Джозеф Уолл. Счет в серии 2-0 в пользу «Флориды».