«Чикаго» получил выбор первого пика драфта НХЛ
В США прошла драфт-лотерея НХЛ, в которой приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф.
Первый пик драфта достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу». У «Аризоны» шестой пик, а также 12-й, который перешел к ней в результате обмена с «Оттавой».
Отметим, первым номером на драфте среди североамериканских хоккеистов является канадский центрофорвард Коннор Бедард. Россиянин Матвей Мичков — второй в рейтинге среди европейцев.
Начиная с прошлого сезона, команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.
Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|9.05
|03:30
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|17
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|10
|15
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|13
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|10
|6
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|4
|2.03
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|7
|2.30