Самсонов заменил травмированного Ванечека в матче с «Питтсбургом»

Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Ванечек покинул площадку в начале первого периода. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», у 26-летнего чеха повреждение верхней части тела, хоккеист не сможет продолжить встречу.

INJURY UPDATE: #Caps goaltender Vitek Vanecek (upper body) will not return to tonight's game. Hunter Shepard will serve as the emergency backup goaltender. — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 2, 2022

Вместо Ванечека место в воротах «Вашингтона» занял россиянин Илья Самсонов, для которого игра против «Питтсбурга» стала 23-й в нынешнем сезоне.