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Сегодня, 04:27

Самсонов заменил травмированного Ванечека в матче с «Питтсбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Ванечек покинул площадку в начале первого периода. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», у 26-летнего чеха повреждение верхней части тела, хоккеист не сможет продолжить встречу.

Вместо Ванечека место в воротах «Вашингтона» занял россиянин Илья Самсонов, для которого игра против «Питтсбурга» стала 23-й в нынешнем сезоне.

Витек Ванечек
Илья Самсонов
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 46 29 17 62
3 Питтсбург 45 27 18 61
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 37 15 22 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 44 15 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 46 32 14 69
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 41 28 13 59
4 Бостон 42 25 17 53
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 39 14 25 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Эдмонтон 41 22 19 47
6 Сан-Хосе 45 22 23 47
7 Ванкувер 45 20 25 46
8 Сиэтл 44 14 30 32
Результаты / календарь
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Бостон – Сиэтл
 - : -
2.02 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 - : -
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 - : -
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 - : -
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
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Айлендерс – Оттава
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Нэшвилл – Ванкувер
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2.02 04:30
Даллас – Калгари
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Колорадо – Аризона
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Вегас – Баффало
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 46 63
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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