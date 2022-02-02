Самсонов заменил травмированного Ванечека в матче с «Питтсбургом»
Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Ванечек покинул площадку в начале первого периода. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», у 26-летнего чеха повреждение верхней части тела, хоккеист не сможет продолжить встречу.
INJURY UPDATE: #Caps goaltender Vitek Vanecek (upper body) will not return to tonight's game. Hunter Shepard will serve as the emergency backup goaltender.— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 2, 2022
Вместо Ванечека место в воротах «Вашингтона» занял россиянин Илья Самсонов, для которого игра против «Питтсбурга» стала 23-й в нынешнем сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|62
|3
|Питтсбург
|45
|27
|18
|61
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|37
|15
|22
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|44
|15
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|46
|32
|14
|69
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|41
|28
|13
|59
|4
|Бостон
|42
|25
|17
|53
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|39
|14
|25
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|6
|Сан-Хосе
|45
|22
|23
|47
|7
|Ванкувер
|45
|20
|25
|46
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|- : -
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|- : -
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|- : -
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|- : -
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|46
|63
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|28
|2.1