НХЛ, расписание и результаты матчей 2 февраля. «Питтсбург» против «Вашингтона» и другие игры

«Питтсбург» сыграет против «Вашингтона» в НХЛ, «Тампа-Бэй» проведет матч с «Сан-Хосе»

В ночь с 1 на 2 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» сыграет против «Вашингтона» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03.00. «Бостон Брюинз» — «Сиэтл»

03.00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Ливз»

03.00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»

03.00. «Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс»

03.00. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

03.00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс»

03.30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз»

04.00. «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс»

04.30. «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

05.00. «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

06.00. «Вегас Голден Найтс» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

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