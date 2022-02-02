Нападающий «Торонто» Михеев набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ

Нападающий «Торонто» Илья Михеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

27-летний россиянин отдал голевой пас на Давида Кампфа в середине первого периода.

Это результативное действие стало для Михеева 50-м в карьере в НХЛ.

Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года. В сезоне-2021/22 на счету россиянина 10 (7+3) очков в 13 матчах.