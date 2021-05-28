Вратарь «Торонто» Кэмпбелл: «Я просто не имею права пропускать три шайбы в основное время»

Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:4 ОТ).

29-летний американец отразил 26 бросков из 30.

«Одержать последнюю победу тяжело. Соперник очень старался. Мне кажется, что мы играли достаточно хорошо для победы, хотя я просто не имею права пропускать три шайбы в основное время. Я должен играть лучше, и я буду играть лучше. Мне просто надо было отразить тот выход в овертайме. Я сыграл немного агрессивно, но сделаю из этого выводы», — приводит слова Кэмпбелла официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 29 мая в Монреале и начнется в 23:00 мск.