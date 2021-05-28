Тренер «Торонто» прокомментировал игру вратаря Кэмпбелла после поражения от «Монреаля»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал игру вратаря Джека Кэмпбелла в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:4 ОТ).

29-летний американец отразил 26 бросков из 30.

«Очевидно, что это был не лучший его матч. Он провел игру на действительно высоком уровне, как и наша команда, но он был не в своей лучшей форме. Однако он заслужил доверие, которое он оправдывает», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 29 мая в Монреале и начнется в 23:00 мск.