Вратарь «Монреаля» Аллен выбыл на 8 недель

Вратарь «Монреаля» Джейк Аллен выбыл на 8 недель из-за травмы нижней части тела. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (1:5) 12 января, сообщает TSN.

В этом сезоне 31-летний канадец провел в регулярном чемпионате НХЛ 24 матча, в которых одержал только 5 побед.

Ранее стало известно, что Кэри Прайс, еще не игравший в этом сезоне, продолжает восстановление после операции на колене и срок его возвращения пока неизвестен.