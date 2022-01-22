Защитник «Далласа» Клинберг попал в сферу интересов шести клубов

На шведского защитника «Далласа» претендуют шесть клубов НХЛ

«Даллас» намерен обменять защитника Джона Клинберга по ходу нынешнего сезона. На 29-летнего шведа претендуют шесть клубов, сообщает The Athletic.

Основными претендентами на игрока называются «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Каролина». Также в этот список попали «Питтсбург», «Нэшвилл» и «Торонто».

Швед выступает за «Старз» с 2014 года. Следующим летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Клинберг набрал 17 (1+16) очков в 29 матчах при показателе полезности «минус 11».