Вратарь Аскаров отметился результативной передачей в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки Адмиралс» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл в овертайме «Чикаго Вулвс» со счетом 4:3.

В составе гостей форвард Егор Астафьев отметился заброшенной шайбой, у вратаря Ярослава Аскарова 30 сейвов и результативная передача. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков отразил 46 бросков.

В текущем сезоне Аскаров провел 4 матча в АХЛ, в которых пропустил 12 шайб при 98,6 процента отраженных бросков.