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Сегодня, 07:14

Вратарь Аскаров отметился результативной передачей в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки Адмиралс» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл в овертайме «Чикаго Вулвс» со счетом 4:3.

В составе гостей форвард Егор Астафьев отметился заброшенной шайбой, у вратаря Ярослава Аскарова 30 сейвов и результативная передача. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков отразил 46 бросков.

В текущем сезоне Аскаров провел 4 матча в АХЛ, в которых пропустил 12 шайб при 98,6 процента отраженных бросков.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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2 Филадельфия 8 5 3 11
3 Нью-Джерси 8 5 3 10
4 Айлендерс 9 5 4 10
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 8 4 4 9
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Чикаго 8 4 4 9
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 8 3 5 7
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Лос-Анджелес 10 5 5 10
5 Сиэтл 9 3 6 8
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 8 1 7 3
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30.10 02:00
Баффало – Чикаго
 4 : 3 ОТ
30.10 02:00
Детройт – Миннесота
 2 : 1
30.10 02:00
Лос-Анджелес – Торонто
 4 : 2
30.10 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 4 : 7
30.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 3 : 4 ОТ
30.10 02:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 4
30.10 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 0 : 3
30.10 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
30.10 05:00
Сиэтл – Питтсбург
 - : -
30.10 21:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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