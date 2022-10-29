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Сегодня, 17:00

НХЛ: «Даллас» — «Рейнджерс», «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 29 и 30 октября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Мика Зибанежад.
Фото Global Look Press
Регулярный чемпионат НХЛ.

29 октября, суббота

21.00 (мск) «Даллас» — «Рейнджерс»

23.00 «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»

23.00 «Флорида» — «Оттава»

30 октября, воскресенье

2.00 «Баффало» — «Чикаго»

2.00 «Детройт» — «Миннесота»

2.00 «Лос-Анджелес» — «Торонто»

2.00 «Сент-Луис» — «Монреаль»

2.00 «Филадельфия» — «Каролина»

2.30 «Айлендерс» — «Колорадо»

4.00 «Нэшвилл» — «Вашингтон»

5.00 «Калгари» — «Эдмонтон»

5.00 «Сиэтл» — «Питтсбург»

Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Нью-Джерси 8 5 3 10
3 Каролина 7 4 3 9
4 Питтсбург 8 4 4 9
5 Айлендерс 8 4 4 8
6 Вашингтон 8 4 4 8
7 Рейнджерс 8 3 5 8
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Колорадо 8 4 4 9
4 Чикаго 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 10 3 7 6
8 Анахайм 8 1 7 3
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 01:00
Вегас – Анахайм
 4 : 0
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 6
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 0 : 4
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 1 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 5 : 1
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 2 : 3 ОТ
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Флорида – Оттава
 - : -
29.10 23:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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