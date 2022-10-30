Кучеров продлил результативную серию до семи матчей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

29-летний россиянин продлил свою результативную серию до семи матчей, набрав за этот отрезок 11 (3+8) очков. Кучеров уже в 13-й раз в своей карьере набирает очки в семи или более игр подряд.

В текущем сезоне Кучеров провел 9 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.