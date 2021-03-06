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Тарасенко вернется на лед в матче против «Лос-Анджелеса». Он не играл с августа 2020 года

20:31
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Об этом сообщила супруга хоккеиста Яна Тарасенко в Instagram.

Это будет первый матч для Тарасенко с 15 августа 2020 года. Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы. Форвард восстановился после третьей операции на левом плече.

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