Тарасенко вернется на лед в матче против «Лос-Анджелеса». Он не играл с августа 2020 года

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Об этом сообщила супруга хоккеиста Яна Тарасенко в Instagram.

Это будет первый матч для Тарасенко с 15 августа 2020 года. Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы. Форвард восстановился после третьей операции на левом плече.