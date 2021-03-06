НХЛ, расписание и результаты матчей 6 и 7 марта

Вечером 6 марта и в ночь на 7-е число в регулярном чемпионате НХЛ будет сыграно 12 матчей.

6 марта

«Айлендерс» — «Баффало» (21.00)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (21.00)

«Питтсбург» — «Филадельфия» (21.00)

«Нэшвилл» — «Флорида» (22.00)

7 марта

«Аризона» — «Миннесота» (3.00)

«Ванкувер» — «Торонто» (3.00)

«Монреаль» — «Виннипег» (3.00)

«Даллас» — «Коламбус» (4.00)

«Колорадо» — «Анахайм» (4.00)

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» (5.00)

«Эдмонтон» — «Калгари» (6.00)

«Сан-Хосе» — «Вегас» (6.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.