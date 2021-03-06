НХЛ, расписание и результаты матчей 6 и 7 марта
17:00
Вечером 6 марта и в ночь на 7-е число в регулярном чемпионате НХЛ будет сыграно 12 матчей.
6 марта
«Айлендерс» — «Баффало» (21.00)
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (21.00)
«Питтсбург» — «Филадельфия» (21.00)
7 марта
«Аризона» — «Миннесота» (3.00)
«Монреаль» — «Виннипег» (3.00)
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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