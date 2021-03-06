Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон может быть дисквалифицирован за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5). Он ударил плечом в голову защитнику «Брюинз» Брэндону Карло.

Также Уилсон дважды поучаствовал в драках в матче против «Бостона». Во втором периоде он подрался с Джарредом Тинорди, а в третьем — с Трентом Фредериком. За оба случая игрок «Кэпиталз» получил по пятиминутному удалению.