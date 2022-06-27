Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в текущем сезоне плей-офф НХЛ.

«У Валерия выдался яркий сезон. Надо отдать должное тренерскому штабу, который верил в него, не отказался, хотя предыдущие сезоны не были яркими. Он вернул долги, доверие, которое ему оказывали. Валерий отыграл на 100%, выглядел достаточно убедительно во всех матчах, хотя получал микротравмы, но это всегда сопутствует лидерам. Для Ничушкина это лучший сезон, который он провел в НХЛ. Руководство клуба, болельщики и Валерий запомнят его», — сказал Плющев «СЭ».

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022.

Нападающий Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард «Лавин» провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков. В регулярке — 62 игры и 52 (25+27) очка.