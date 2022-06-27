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Сегодня, 06:05

«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо» празднуют победу в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Колорадо» празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
1/2
«Тампа» не смогла выиграть третий трофей подряд.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.
Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).
Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).
27 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 2-4

«Валерий Ничушкин приехал на тренировку «Колорадо» перед шестым матчем, прихрамывая», — такие заголовки действительно пугали. Причем было непонятно, в каком моменте российский нападающий «Эвеланш» получил травму. Но в итоге обошлось — в списке недоступных игроков перед шестым матчем остались лишь Пойнт у «Тампы», да Бураковски с давно травмированным Жираром у «Колорадо».

В первой же смене удалился получивший недавно «Норрис Трофи» Кэйл Макар, но большинство «Тампы» не сработало. Макар же, похоже, летал в облаках в начале матча — во многом его действия привели к голу «Тампы». Да, сначала Нэйтан Маккиннон проиграл борьбу Никите Кучерову, но Макар первым подхватил шайбу и пошел обыгрывать всех на своем пути. Он делает это регулярно, но в такой ситуации это было самоубийством. Стивен Стэмкос уверенно реализовал момент.

35 силовых приемов за 20 минут — первый период был очень ярким, но не на голевые моменты. Команды играли почти без остановок, а первая коммерческая пауза состоялась за пять минут до конца двадцатиминутки.

Старт второго периода же вышел мощнейшим: Маккиннон сполна реабилитировался за недочет при голе Стэмкоса, в касание щелкнув после передачи Байрэма. И вряд ли стоит винить в пропущенном голе Андрея Василевского: да, Маккиннон запулил в ближний угол, но скорость полета шайбы была космической.

Ближе к середине матча команды окончательно перешли на открытый хоккей. В одной из контратак «Колорадо» шайба попала в штангу, а вскоре Лехконен после еще одного стремительного выпада вывел гостей вперед. Гол вышел спорным — за несколько секунд до этого Мэнсон зацепил в своей зоне Белльмара.

«Колорадо» очень внимательно начал третий период — любой маленький промах с таким соперником может привести к упущенной победе. Но гости все-таки допустили выход «два в один» — Кори Перри вывел на бросок Кучерова, но тот не попал в ворота. А в ответной атаке мог отличится Ничушкин, но Василевский сыграл потрясающе.

Вскоре Кучеров получил еще одну возможность забить, но его бросок пришелся прямо в Кемпера.

Казалось, что героическая «Тампа» опять сообразит что-то на последних минутах, но «Колорадо» не отпустил свою мечту. Спустя 21 год «Эвеланш» снова выигрывают Кубок Стэнли. И кто скажет, что они его не заслужили? Ярчайшие Маккиннон и Макар, топовые Ландескуг и Ничушкин, атакующий хоккей на любой стадии — эту команду любят все. «Тампу» же точно не за что критиковать — команда три года подряд выходит в финал.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
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23.06
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27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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