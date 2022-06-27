«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.
Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).
Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).
27 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 2-4
«Валерий Ничушкин приехал на тренировку «Колорадо» перед шестым матчем, прихрамывая», — такие заголовки действительно пугали. Причем было непонятно, в каком моменте российский нападающий «Эвеланш» получил травму. Но в итоге обошлось — в списке недоступных игроков перед шестым матчем остались лишь Пойнт у «Тампы», да Бураковски с давно травмированным Жираром у «Колорадо».
В первой же смене удалился получивший недавно «Норрис Трофи» Кэйл Макар, но большинство «Тампы» не сработало. Макар же, похоже, летал в облаках в начале матча — во многом его действия привели к голу «Тампы». Да, сначала Нэйтан Маккиннон проиграл борьбу Никите Кучерову, но Макар первым подхватил шайбу и пошел обыгрывать всех на своем пути. Он делает это регулярно, но в такой ситуации это было самоубийством. Стивен Стэмкос уверенно реализовал момент.
35 силовых приемов за 20 минут — первый период был очень ярким, но не на голевые моменты. Команды играли почти без остановок, а первая коммерческая пауза состоялась за пять минут до конца двадцатиминутки.
Старт второго периода же вышел мощнейшим: Маккиннон сполна реабилитировался за недочет при голе Стэмкоса, в касание щелкнув после передачи Байрэма. И вряд ли стоит винить в пропущенном голе Андрея Василевского: да, Маккиннон запулил в ближний угол, но скорость полета шайбы была космической.
Ближе к середине матча команды окончательно перешли на открытый хоккей. В одной из контратак «Колорадо» шайба попала в штангу, а вскоре Лехконен после еще одного стремительного выпада вывел гостей вперед. Гол вышел спорным — за несколько секунд до этого Мэнсон зацепил в своей зоне Белльмара.
«Колорадо» очень внимательно начал третий период — любой маленький промах с таким соперником может привести к упущенной победе. Но гости все-таки допустили выход «два в один» — Кори Перри вывел на бросок Кучерова, но тот не попал в ворота. А в ответной атаке мог отличится Ничушкин, но Василевский сыграл потрясающе.
Вскоре Кучеров получил еще одну возможность забить, но его бросок пришелся прямо в Кемпера.
Казалось, что героическая «Тампа» опять сообразит что-то на последних минутах, но «Колорадо» не отпустил свою мечту. Спустя 21 год «Эвеланш» снова выигрывают Кубок Стэнли. И кто скажет, что они его не заслужили? Ярчайшие Маккиннон и Макар, топовые Ландескуг и Ничушкин, атакующий хоккей на любой стадии — эту команду любят все. «Тампу» же точно не за что критиковать — команда три года подряд выходит в финал.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72