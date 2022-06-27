«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер

«Тампа» не смогла выиграть третий трофей подряд.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.

Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).

Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).

27 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-4

«Валерий Ничушкин приехал на тренировку «Колорадо» перед шестым матчем, прихрамывая», — такие заголовки действительно пугали. Причем было непонятно, в каком моменте российский нападающий «Эвеланш» получил травму. Но в итоге обошлось — в списке недоступных игроков перед шестым матчем остались лишь Пойнт у «Тампы», да Бураковски с давно травмированным Жираром у «Колорадо».

В первой же смене удалился получивший недавно «Норрис Трофи» Кэйл Макар, но большинство «Тампы» не сработало. Макар же, похоже, летал в облаках в начале матча — во многом его действия привели к голу «Тампы». Да, сначала Нэйтан Маккиннон проиграл борьбу Никите Кучерову, но Макар первым подхватил шайбу и пошел обыгрывать всех на своем пути. Он делает это регулярно, но в такой ситуации это было самоубийством. Стивен Стэмкос уверенно реализовал момент.

35 силовых приемов за 20 минут — первый период был очень ярким, но не на голевые моменты. Команды играли почти без остановок, а первая коммерческая пауза состоялась за пять минут до конца двадцатиминутки.

Старт второго периода же вышел мощнейшим: Маккиннон сполна реабилитировался за недочет при голе Стэмкоса, в касание щелкнув после передачи Байрэма. И вряд ли стоит винить в пропущенном голе Андрея Василевского: да, Маккиннон запулил в ближний угол, но скорость полета шайбы была космической.

Ближе к середине матча команды окончательно перешли на открытый хоккей. В одной из контратак «Колорадо» шайба попала в штангу, а вскоре Лехконен после еще одного стремительного выпада вывел гостей вперед. Гол вышел спорным — за несколько секунд до этого Мэнсон зацепил в своей зоне Белльмара.

«Колорадо» очень внимательно начал третий период — любой маленький промах с таким соперником может привести к упущенной победе. Но гости все-таки допустили выход «два в один» — Кори Перри вывел на бросок Кучерова, но тот не попал в ворота. А в ответной атаке мог отличится Ничушкин, но Василевский сыграл потрясающе.

Вскоре Кучеров получил еще одну возможность забить, но его бросок пришелся прямо в Кемпера.

Казалось, что героическая «Тампа» опять сообразит что-то на последних минутах, но «Колорадо» не отпустил свою мечту. Спустя 21 год «Эвеланш» снова выигрывают Кубок Стэнли. И кто скажет, что они его не заслужили? Ярчайшие Маккиннон и Макар, топовые Ландескуг и Ничушкин, атакующий хоккей на любой стадии — эту команду любят все. «Тампу» же точно не за что критиковать — команда три года подряд выходит в финал.