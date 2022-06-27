Кожевников о победе «Колорадо»: «Забраться на гору можно, но попробуй удержаться»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Колорадо» над «Тампой» (2:1, 4-2 в серии) в финальной серии Кубка Стэнли-2022. В составе «Лавин» выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

«Ничушкин — молодец! У Валеры был шанс выиграть КХЛ, но не получилось. А сейчас он выиграл Кубок Стэнли. Его прогресс? Это работа тренера. Нашли игроков, которые смогли раскрыть его талант.

И хочу добавить еще: забраться на гору можно, но попробуй на ней удержаться. Это намного тяжелее. Ну, а так… Валера — молодец! Поздравляю», — сказал Кожевников «СЭ».

На счету 27-летнего Ничушкина в плей-офф НХЛ сезона-2021/22 — 20 матчей и 15 (9+6) очков.