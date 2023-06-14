Владелец «Вегаса»: «В 2017 году я сделал глупое заявление — выиграть Кубок Стэнли через шесть лет»

Владелец «Вегаса» Билл Фоули поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Стэнли.

«Эта команда была создана с мыслью о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли за шесть лет. В 2017 году я сделал глупое заявление: плей-офф через три года, чемпионство — через шесть. Парни на самом деле запомнили это, играли ради того, чтобы сделать это. Мне говорили: «Хоккей в пустыне? Ты что, собираешься играть на песке?» Так что ставьте нереалистичные цели, превышающие всеобщее ожидание, и достигайте их», — приводит слова Фоули официальный сайт НХЛ.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».