Агент Барбашева рассказал о желании обладателя Кубка Стэнли остаться в «Вегасе»
Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев хотел бы продолжить карьеру в команде, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
«Когда мы отклонили контрактное предложение «Сент-Луиса» в феврале, то понимали, что Ваню обменяют, и пообещали, что он окажется в команде, которая поборется за Кубок Стэнли, — цитирует Мильштейна ТАСС. — «Вегас» всегда очень импонировал Ване, он хотел играть там. Он был рад обмену, вышел на совсем другой уровень, играя с великолепными партнерами».
Агент заявил, что через несколько дней обсудит с россиянином все варианты продолжения карьеры.
«Ему очень здесь нравится, он становится свободным агентом, по большому счету, впервые в карьере. Мы с Ваней во время плей-офф не обсуждали дальнейшие шаги. Обязательно несколько дней спустя обсудим все варианты, он однозначно хотел бы остаться здесь, но мы будем обсуждать. До 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом», а если Ваня не примет предложение, он выйдет на рынок свободных агентов, мы выслушаем другие команды, которые хотели бы иметь его в составе», — добавил Мильштейн.
Барбашев перешел в «Вегас» в феврале 2023 года в результате обмена из «Сент-Луиса». В июле 27-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.
«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3