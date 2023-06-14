ИИХФ не добавила Барбашева в поздравление с чемпионством «Вегаса»
Международная федерация хоккея (ИИХФ) поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.
ИИХФ выложила в своих соцсетях коллаж из игроков «Голден Найтс» в форме своих сборных, отметив соцсети национальных команд США, Канады и Швеции. При этом на фото не оказалось российского форварда Ивана Барбашева.
ИИХФ поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.
Фото Соцсети
Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.
В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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