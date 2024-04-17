«Монреаль» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» и «Детройт» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Монреале 17 апреля и завершилась победой гостей — 5:4 Б.

Видео лучших моментов матча «Монреаль» — «Детройт» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Детройт» набрал 91 очко и занял 9-е место в Восточной конференции, уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям (количество побед в основное время). «Монреаль» финишировал на 15-й строчке — 76 очков.