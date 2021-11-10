«Виннипег» по буллитам проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Джетс» потерпели второе поражение кряду.

В составе «Блюз» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Павел Бучневич. У «Джетс» 1 (0+1) очко набрал россиянин Евгений Свечников.

«Сент-Луис» идет на 3-м месте в Западной конференции. «Виннипег» занимает 6-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бучневич — 3 (бол., Кайру, Нил), 18:09 — 0:1. Пионк — 2 (Тонинато, Свечников), 30:56 — 1:1. Коннор — 9 (Уилер, Стэнли), 46:22 — 2:1. Кайру — 3 (Бучневич, Росен), 51:54 — 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (6+17+17+1) — 32 (8+5+10+9).

Наши: Свечников (15.59/1/+1) — Барбашев (18.10/5/0), Бучневич (17.35/3/+1), Костин (9.00/0/0), Тарасенко (17.41/2/0).

10 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.