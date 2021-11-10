Генменеджер «Анахайма» отстранен от работы в клубе

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста.

«Недавно нам стало известно об обвинениях в адрес Мюррея в ненадлежащем профессиональном поведении. По рекомендации первоначальных выводов мы решили отправить Мюррея в административный отпуск в ожидании окончательных результатов. Тем временем, вице-президент по хоккейным операциям и помощник генерального менеджера Джефф Соломон возьмет на себя роль временного генменеджера. У нас не будет никаких дальнейших комментариев, пока расследование не будет завершено», — говорится в заявлении клуба.

«Анахайм» после 13 матчей в регулярном чемпионате набрал 15 очков и расположился на шестом месте в Западной конференции.