«Питтсбург» обыграл «Виннипег», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:0.

Отличились Джейсон Зукер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель, форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Питтсбург» с 19 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 21 очком — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Питтсбург» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Зукер — 5 (Малкин, Питри), 40:53 — 0:1. Раст — 5 (Кросби), 58:26 — 0:2. Гюнцель — 10 (п.в., Раст, Кросби), 59:56 — 0:3.

Вратари: Хеллибак (58:48 — 59:56) — Джерри.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (13+10+9) — 32 (11+10+11).

Наши: — - Малкин (14.50/7/+1).

20 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 15325 зрителей.