«Колорадо» обыграл «Вашингтон», у Георгиева первый сухой матч за «Эвеланш»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 3:0.

2 (1+1) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Эндрю Коглиано, Кайл Макар и Арттури Лехконен, вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска и провел первый матч на ноль в составе «Эвеланш».

Столичная команда потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Колорадо» 22 ноября встретится с «Далласом», «Вашингтон» 24 ноября сыграет с «Филадельфией».