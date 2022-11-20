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Сегодня, 05:41

«Колорадо» обыграл «Вашингтон», у Георгиева первый сухой матч за «Эвеланш»

Сергей Разин
корреспондент
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20 ноября. «Вашингтон» — «Колорадо» (0:4).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 3:0.

2 (1+1) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Эндрю Коглиано, Кайл Макар и Арттури Лехконен, вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска и провел первый матч на ноль в составе «Эвеланш».

Столичная команда потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Колорадо» 22 ноября встретится с «Далласом», «Вашингтон» 24 ноября сыграет с «Филадельфией».

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
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2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 19 11 8 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 18 8 10 19
6 Филадельфия 18 7 11 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 16 2 32
2 Торонто 19 10 9 24
3 Детройт 18 9 9 22
4 Тампа-Бэй 17 10 7 21
5 Флорида 18 9 9 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 11 7 24
2 Виннипег 16 10 6 21
3 Колорадо 16 10 6 21
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 17 6 11 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 20 11 9 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 17 8 9 18
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 19 6 13 15
8 Анахайм 17 5 12 11
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25.11
20.11 00:00
Флорида – Калгари
 4 : 5 Б
20.11 03:00
Бостон – Чикаго
 6 : 1
20.11 03:00
Вашингтон – Колорадо
 0 : 4
20.11 03:00
Виннипег – Питтсбург
 0 : 3
20.11 03:00
Коламбус – Детройт
 1 : 6
20.11 03:00
Монреаль – Филадельфия
 5 : 4 Б
20.11 03:00
Торонто – Баффало
 5 : 2
20.11 04:00
Даллас – Айлендерс
5 : 2
20.11 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 1 ОТ
20.11 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
20.11 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
20.11 06:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
20.11 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

18 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 13 2.07
Витек Ванечек

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