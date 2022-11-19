«Вашингтон» примет «Колорадо», «Миннесота» сыграет с «Каролиной» в матчах НХЛ

19 и 20 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Колорадо» Валерия Ничушкина и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 19 и 20 ноября (время начала — московское):

19 ноября, суббота

21.00. «Оттава» — «Нью-Джерси»

20 ноября, воскресенье

03.00. «Бостон» — «Чикаго»

03.00. «Коламбус» — «Детройт»

03.00. «Монреаль» — «Филадельфия»

03.00. «Торонто» — «Баффало»

03.00. «Вашингтон» — «Колорадо»

03.00. «Виннипег» — «Питтсбург»

04.00. «Даллас» — «Айлендерс»

04.00. «Миннесота» — «Каролина»

04.00. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Сент-Луис» — «Анахайм»

06.00. «Эдмонтон» — «Вегас»

06.00. «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»

06.30. «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»