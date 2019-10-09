«Виннипег» переиграл «Питтсбург», Шайфли и Лайне сделали по три голевые передачи

«Питтсбург» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Нападающие «Джетс» Патрик Лайне и Марк Шайфли сделали по три голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Кросби — 1 (Гюнтцель, Летанг), 0:32 — 1:0. Хейнола — 1 (Шайфли, Лайне), 5:48 — 1:1. Элерс — 1, 9:55 — 1:2. Пулман — 1 (Лайне, Шайфли), 20:54 — 1:3. Пионк — 2 (Лайне, Шайфли), 31:31 — 1:4.

Вратари: Мюррей — Хеллебайк.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 38 (10+14+14) — 22 (8+12+2).

9 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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