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«Виннипег» переиграл «Лос-Анджелес»

06:22
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«Виннипег» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Российские игроки Дмитрий Куликов, Андрей Чибисов и Николай Прохоркин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

Голы: Браун — 11 (Райан, Копитар), 0:35 — 0:1. Харкинс — 2 (Лайне, Рословик), 33:13 — 1:1. Эпплтон — 5 (Рословик), 37:05 — 2:1. Уилер — 19 (Шайфли, Элерс), 38:33 — 3:1. Фрк — 4 (Кемпе, Рой), 41:21 — 3:2. Элерс — 21 (Шайфли, Уилер), 45:49 — 4:2. Браун — 12 (Рой, Копитар), 55:16 — 4:3. Лайне — 25 (п.в., Коннор, Копп), 57:43 — 5:3. Уилер — 20 (Пионк, Элерс), 58:31 — 6:3.

Вратари: Хеллебайк — Петерсен (57:28 — 57:43).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+12+12) — 34 (9+15+10).

Наши: Куликов (22.11/1/-1), Чибисов (6.51/0/0) — Прохоркин (12.40/2/-3).

19 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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