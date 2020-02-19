«Виннипег» переиграл «Лос-Анджелес»
«Виннипег» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Джетс» одержали вторую победу подряд.
Российские игроки Дмитрий Куликов, Андрей Чибисов и Николай Прохоркин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
Голы: Браун — 11 (Райан, Копитар), 0:35 — 0:1. Харкинс — 2 (Лайне, Рословик), 33:13 — 1:1. Эпплтон — 5 (Рословик), 37:05 — 2:1. Уилер — 19 (Шайфли, Элерс), 38:33 — 3:1. Фрк — 4 (Кемпе, Рой), 41:21 — 3:2. Элерс — 21 (Шайфли, Уилер), 45:49 — 4:2. Браун — 12 (Рой, Копитар), 55:16 — 4:3. Лайне — 25 (п.в., Коннор, Копп), 57:43 — 5:3. Уилер — 20 (Пионк, Элерс), 58:31 — 6:3.
Вратари: Хеллебайк — Петерсен (57:28 — 57:43).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (11+12+12) — 34 (9+15+10).
Наши: Куликов (22.11/1/-1), Чибисов (6.51/0/0) — Прохоркин (12.40/2/-3).
19 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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