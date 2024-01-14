Дубль Аткинсона принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»
«Филадельфия» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Дубль за команду оформил Кэм Аткинсон. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула не отметился результативными действиями.
Форвард «Джетс» Владислав Наместников провел на льду 18 минут 3 секунды и не набрал очков.
«Филадельфия» набрала 52 очка в 43 матчах и занимает пятое место на «Востоке». «Виннипег» идет вторым на «Западе» с 60 баллами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Аткинсон — 9 (Фараби, Пелинг), 14:47 — 0:1. Аткинсон — 10 (бол., Фрост, Йорк), 22:52 — 0:2.
Вратари: Хеллибак (57:24) — Эрссон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+11+13) — 36 (15+16+5).
Наши: Наместников (18.03/1/0) — Замула (14.16/0/0).
14 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14540 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|3
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|41
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41