«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Монреаль»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль и Эван Бушар, у «Канадиенс» гол на счету Коула Кофилда.

После этого матча «Эдмонтон» с 47 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 41 очком — на 13-й строчке «Востока».